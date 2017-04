Autounfall im Nottulner Gewerbegebiet: Eine Frau schwer verletzt

Eine Frau aus Nottuln liegt nach einem Verkehrsunfall am Nachmittag im Krankenhaus. Sie war im Nottulner Gewerbegebiet auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs! Ein Autofahrer aus Lüdinghausen wollte diese Straße überqueren und übersah das Auto der Nottulnerin. Die Autos stießen zusammen und die Frau verletzte sich schwer! Notärzte versorgten sie an der Unfallstelle. Kurz darauf brachten sie sie ins Krankenhaus. Die Polizei ist jetzt am Drücker! Sie prüft, warum der Lüdinghauser das andere Auto übersehen hat und ob er möglicherweise ein Stopp-Schild missachtet hat.