AWO-Mitarbeiter im Kreis überreichen Unterrschriften für mehr Geld für Kindergärten

Kindergärten im Kreis brauchen mehr Geld vom Land um Mitarbeiter zu bezahlen und um bei beispielsweise neuen Toiletten oder Möbeln nicht auf jeden Cent schauen zu müssen. Sagt die Arbeiterwohlfahrt, sie ist Träger von Kindergärten in Dülmen, Havixbeck und Seppenrade. Heute Mittag steht fest: Anfang Oktober überreichen AWO-Vertreter aus ganz NRW insgesamt 31 tausend Unterschriften im NRW-Familienministerium. Allein im Kreis Coesfeld und dem Münsterland sind in den Sommermonaten über 8000 Unterschriften zusammengekommen. Die AWO will errreichen, dass das Land seine Pauschale für Kindergärten anhebt.