Azubi-Messe in Dülmen

Der Fachkräftemangel trifft viele Unternehmen im Kreis Coesfeld. Um Unternehmen und künftige Auszubildenden zusammenzubringen - veranstaltet die Stadt Dülmen heute eine Berufmesse. 34 Unternehmen sind in der Aula des Clemens Brentano Gymnasiums vertreten. Beide haben etwas von der Azubi-Messe - Chefs wie Jugendliche geleichermassen. Die Chefs gewinnen Nachwuchs, den sie in einen Fachmann - oder Frau für ihr Unternehmen ausbilden können - und die Jugendlichen legen einen guten Start in ihr Berufsleben hin. Beide beschnuppern sich und stellen schon früh fest, ob die Chemie stimmt. Damit es mit der Bewerbung klappt, gibt ein Verhaltenstrainer Tipps. Experten schauen sich auch die Lebensläufe der Schüler an und sagen, was sich noch verbessern lässt. Bis 13 Uhr sind die Unternehmen noch für die Schüler in der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums.