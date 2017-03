B236 zwischen Olfen und Selm bald wieder frei

Heute Morgen fahren Sie noch einen weiten Umweg von Olfen nach Selm. Spätestens heute Abend sollen Sie aber wieder auf direktem Weg zwischen den beiden Orten hin- und herfahren. Dann ist die Baustelle auf der B 236 zwischen der Lüdinghauser und der Sandforter Straße abgeschlossen. Arbeiter haben hier in den vergangenen drei Wochen die Fahrbahndecke erneuert. Was noch fehlt sind die weißen Linien auf der Straße. Die bringen Arbeiter erst Anfang April auf, wenn die neue Fahrbahn eingefahren und etwas rauer ist. Bis dahin gilt in dem Bereich Tempo 50.