B51 in Münster gesperrt

Viele von Ihnen müssen ab heute einen Umweg zur Arbeit in Münster fahren - manchen sitzen auch einfach nur genervten Kollegen gegenüber, die sich über Umwege ärgern. Die Umgehungsstraße in Münster ist ab 06.00 Uhr zwischen Wolbecker- und Warendorfer Straße gesperrt.

Experten des Kampfmittelräumdienstes rücken mit dem Bohrer an. Sie untersuchen, ob Bomben aus dem zweiten Weltkrieg im Boden schlummern. Auf Luftbildern waren zahlreiche Verdachtspunkte zu erkennen. An jedem einzelnen bohren die Experten jetzt ein Loch in den Boden und überprüfen mit speziellen Messgeräten, was an dem Verdacht dran ist. Das Verfahren ist aufwendig und dauert. Knapp 2 Wochen bleibt die Umgehungsstraße gesperrt und Sie müssen Umwege fahren. Von der Autobahn in Richtung Telgte fahren Sie einen Bogen über Wolbeck. In der Gegenrichtung fahren Autofahrer über die Warendorfer Straße Richtung Innenstadt. Hier sind die Straßen dann noch verstopfter als sonst im Berufsverkehr.