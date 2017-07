Badbus in Ascheberg heute prall gefüllt

Die Hitze bringt den Ascheberger Badbus in Schwung. Heute haben viele Kinder und Jugendliche sich für die Fahrt in das Erlbad nach Drensteinfurt angemeldet. Ein großer Bus hat sie heute Mittag in Ascheberg und Herbern eingesammelt. Jetzt planschen Kinder und Jugendliche im erfrischenden Wasser im Erlbad in Drensteinfurt. In den Ferien fährt der Badbus immer von Montag bis Freitag. Bis 12 Uhr mittags haben Kinder- und Jugendliche Zeit sich anzumelden. Kurz vor knapp klingelte das Telefon heute Sturm. Die meisten Kinder- und Jugendlichen schlafen erstmal aus und rufen dann noch schnell an. Die Gewittergefahr heute Nachmittag hat das Busunternehmen im Blick. Es fragt beim Freibad nach und sollte das die Badegäste wegen Regen und Donner nach Hause schicken, rückt der Badbus früher aus. In so einem Fall sagt der Bademeister die frühere Rückfahrt durch: Alle die mit dem Badbus hingekommen sind, sollen auch wieder mit ihm zurückfahren. Das ist die Anmelde-Nummer für den Badbus: 02593/343.