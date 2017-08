Badbus-Team Ascheberg ärgert sich über miese Sommer-Saison

Mit einem kleinen Bus machen sich Kinder und Jugendliche aus Ascheberg heute Mittag mit dem auf den Weg ins Freibad nach Drensteinfurt. Es ist die letzte Tour des Badbusses für dieses Jahr. Das Unternehmen zieht heute eine miese Bilanz der Saison. Noch nie seien seit Bestehen des Badbusses so wenig Kinder zum Freibad gefahren. Das Team sieht dafür mehrere Gründe: In den vergangenen zwei Wochen waren zwei große Gruppen Ferienlager-Kinder aus Ascheberg unterwegs, es hat viele Regentage gegeben und die Kirmes in den drei Dörfern habe Kinder und Jugendliche auch mehr gelockt, als das Freibad.