Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen besiegt amtierenden Deutschen Meister

Das war ein toller Saisonauftakt des Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen am Nachmittag. Zu Gast beim amtierenden Deutschen Meister TV Refrath bei Köln holten sie einen überraschenden 5:2-Sieg. Am kommenden Samstag steht für Lüdinghausen dann das erste Heimspiel an. Gegner ist dann die TSV Neuhausen-Nymphenburg aus München.