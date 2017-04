Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen kämpft um Halbfinale der Deutschen Meisterschaft

Die Badminton-Mannschaft von Union Lüdinghausen ist scharf darauf, ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft zu kommen. Das klappt nur bei einen Sieg heute beim TSV Trittau. Die meisten Spieler, Betreuer und Trainer haben heute morgen schon bei der Familie Schnaase in Lüdinghausen zusammen gefrühstückt. Jetzt geht es ab auf die Autobahn - Richtung Norden. Trittau liegt zwischen Hamburg und Lübeck. Das Team will am Mittag dort sein. Dann heißt es auch schon: Volle Konzentration auf das Spiel heute Nachmittag. Trittau ist leichter Favorit - hat in dieser Saison alle Spiele gegen Lüdinghausen gewonnen. Aber nur ganz knapp. Das macht Union Mut.