Badminton: Union Lüdinghausen freut sich auf erstes Heimspiel

Eine junge, top motivierte Mannschaft startet heute in ihr erstes Heimspiel: Union Lüdinghausen spielt in der Badminton Bundesliga gegen Neuhausen Nymphenburg. Es ist das zweite Spiel der Saison. Beim ersten haben die Lüdinghauser gepunktet. Das soll auch heute klappen - deshalb hofft der Verein auf viele Zuschauer. Das Spiel startet heute um 14 Uhr in der Turnhalle des St. Antonius Gymnasiums in Lüdinghausen. Morgen folgt direkt das zweite Heimspiel gegen den TSV Freystadt.