Bäcker im Kreis ärgern sich über steigende Butterpreise

Sie sehen es heute bei Ihrem großen Einkauf für's Wochenende. 2 Euro für ein Päckchen Butter. Damit ist es so teuer wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie machen sich dadurch Sorgen! Produkte, in denen Butter steckt könnten ebenfalls bald mehr kosten. Bäckereien beispielsweise haben mit dem Anstieg zu kämpfen! Der Butterpreis hat aber nur eine Teilschuld daran, dass Schokocroissant. Rosinenbrötchen und Kuchen bald teurer sind. Denn in diesen Produkten steckt Butter ja in der Regel. Zum anderen sei aber auch Getreide in diesem Jahr Mangelware, sagt Martin Bäumer aus Rorup, der Obermeister der Bäcker-Innung im Kreis Coesfeld. Das beides könnte rund um Weihnachten sogar dazu führen, dass es einen Engpass bei Christstollen oder Butterspekulatius geben könnte. Aktuell gibt es auf dem Markt zu wenig Butter. Das sorgt für den rasanten Preisanstieg des Butterpreises. Kunden müssen wegen der Preisanstiege damit rechnen, für einzelne Backwaren bald ein bis zwei Cent mehr zu zahlen.