Bäcker im Kreis fordern neues Ladenöffnungsgesetz

Bekommen wir heute Brötchen beim Bäcker oder müssen wir die Aufback-Brötchen rausholen? Das fragen sich an diesem langen Pfingstwochenende viele Menschen im Kreis Coesfeld. Denn - das Ladenöffnungsgesetz in Nordrhein-Westfalen ist kompliziert. Folgen zwei Feiertage aufeinander, dürfen die Bäckereien am ersten öffnen, am zweiten nicht. Deshalb gibt es heute Bäcker-Brötchen - morgen am Pfingstmontag offiziell nicht. Bäcker im Kreis Coesfeld finden die aktuelle Regelung einfach zu kompliztiert, sie wollen selbst entscheiden, wann und wie sie an Feiertagen Brötchen und Teilchen verkaufen. Zumal Tankstellen mit Backshop und Bäckereien in Bahnhöfen an allen Feiertagen öffnen dürfen. Das ist nicht fair, sagt auch die Gewerkschaft Verdi im Kreis Coesfeld. Sie wünscht sich von der neuen - wahrscheinlich - schwarz-gelben Landesregierung eine einfachere, flexiblere Regelung. Und die könnte es auch geben, denn die Öffnungszeiten sind Thema in den aktuellen Koalitationsverhandlungen. FDP Landtagsabgeordneter Henning Höne aus Coesfeld und CDU-Abgeordneter Dietmar Panske aus Ascheberg sind guter Dinge, dass dabei eine einfachere Regelung herauskommt.