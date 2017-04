Bäcker rotieren an Ostern: Nachfrage extrem hoch

Zu Ostern gönnen sich viele von uns ein festliches Frühstück mit der ganzen Familie oder laden die Verwandschaft zum Kaffee ein. Das bedeutet für die Bäckereien bei uns im Kreis Coesfeld: Eines der arbeitsreichsten Wochenenden des Jahres steht an. Um die große Nachfrage zu decken, sind bei vielen Bäckereien alle Mitarbeiter im Einsatz. Sie bereiten eine möglichst breite Auswahl vor - denn die Bäcker wissen häufig nicht so genau, was auf sie zukommt. Kunden bestellen viel weniger vor als früher. Das beobachtet zum Beispiel Peter Ahlers vom Billerbäcker. Stattdessen kommen die Kunden spontan - einige kaufen dann gleich tütenweise Brötchen. Das Ostergeschäft wachse von Jahr zu Jahr, sagt die Bäckerei Böckmann in Dülmen. Ein paar übliche Stammkunden fehlen allerdings - sagt die Lüdinghauser Bäckerei-Kette Geiping. Viele Menschen seien jetzt in den Ferien vereist. Besonders beliebt sind in diesen Tagen Osterspezialitäten wie Hefehasen, Osterbrote oder Osterlämmer.