Bäcker und Blumenhändler öffnen auch am XXL Feiertagswochenende für Sie

Das diesjährige Lutherjahr beschert uns Ende des Monats zwei Feiertage in einer Woche - am 31. Oktober ist Reformationtag und am 1. November Allerheiligen. Viele von Ihnen kommen in den Genuß eines XXL-Wochenendes. Und das tolle: An beiden Feiertagen müssen Sie auf Ihr Frühstücksbrötchen nicht verzichten. Die Industrie- und Handelskammer hat am Nachmittag klargestellt: Bäcker und Blumenhändler dürfen an beiden Tagen einige Stunden öffnen. Händler im Kreis entscheiden selbst. Die Bäckerei Geiping aus Lüdinghausen schließt an Allerheiligen alle Filialen, dafür haben die meisten am Reformationstag geöffnet. Die Bäckerei Grote aus Dülmen macht es genau umgekehrt. Ähnlich ist es bei Blumenhändlern.