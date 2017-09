Bäume wegen Sturmschäden bei Merfeld gefällt

Die Croysche Verwaltung hat heute Morgen einige Bäume an der Landstraße in Höhe der Wildpferdebahn in Merfeld gefällt. Sturmtief Sebastian hat in der vergangenen Woche so heftig an einigen Bäumen gerüttelt, dass diese nicht mehr standsicher waren. Es bestand die Gefahr, dass sie beim nächsten Herbststurm auf die Straße fallen. Jetzt liegen die Bäume sicher und zerlegt am Straßenrand und warten auf ihren Abtransport. Wegen der Baumfällarbeiten war die Landstraße heute morgen kurzfristig immer wieder gesperrt.