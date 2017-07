Bagger löst Stromausfall in Teilen von Davensberg, Ascheberg und Capelle aus

In Ascheberg, Davensberg und Capelle ist das Mittagessen doch noch bei allen Menschen heiß auf den Tisch gekommen. Techniker des Versorgers RWE haben einen Stromausfall schnell in den Griff bekommen. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten am Vormittag eine Leitung beschädigt. Dadurch fielen über 60 Verteiler-Stationen aus. Teile von Ascheberg, Davensberg, Capelle und den umliegenden Bauerschaften waren ohne Strom. Techniker schalteten eine Umleitung im Netz. Nach gut anderthalb Stunden hatten alle Betroffenen wieder Strom.