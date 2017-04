Bahn baut auf der Zugstrecke Münster-Ascheberg-Dortmund

Bahnreisende im Kreis Coesfeld müssen sich in den kommenden Wochen auf Probleme auf der Strecke Münster-Ascheberg-Dortmund einstellen. Die Bahn baut – aber immerhin erst spät abends und in der Nacht. Ab Montag bis zum ersten Mai ist der Abschnitt zwischen Lünen und Münster in dieser Zeit gesperrt. Die Bahn hat Busse organisiert. Ab Mai bis Mitte Mai fahren dann Busse statt Züge zwischen Capelle und Werne. Zusätzlich fährt ein Ersatzzug zwischen Capelle und Münster und zwischen Werne und Dortmund.

Vom 24. April bis zum 1. Mai 2017 ist der Abschnitt zwischen Lünen und Münster HBF zwischen 21.40 Uhr und 03.40 Uhr (Abfahrt Münster) beziehungsweise zwischen 22.57 Uhr und 04.57 Uhr (Abfahrt Lünen) betroffen.

Vom 1. bis zum 19. Mai 2017 fahren zwischen Werne und Capelle in folgenden Nächten Busse statt Züge:

· 01./02.05. bis 04./05.05.17

· 07./08.05. bis 11./12.05.17

· 14./15.05. bis 18./19.05.17

jeweils um 00.00 Uhr (Abfahrt Werne) beziehungsweise um 00.10 Uhr (Abfahrt Capelle.