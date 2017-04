Bahn baut auf Strecke Münster-Ascheberg-Dortmund

Von Davensbverg, Ascheberg oder Capelle mit dem Zug zur Arbeit nach Dortmund fahren klappt heute morgen wie gewohnt. Doch für die Rückfahrt müssen Sie eine halbe Stunde mehr einplanen. Die Bahn baut auf der Strecke Münster - Aschberg - Dortmund. Deshalb fahren ab heute Mittag zwischen Werne und Lünen keine Züge. Sie steigen in Busse um. Außerdem gelten an allen Bahnhöfen im Kreis Coesfedl geänderte Abfahrtzeiten. Freitag Abend soll alles fertig sein. Schauen Sie sich bevor Sie losfahren unbedingt den Ersatzfahrplan HIER an.