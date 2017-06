Bahn baut bis Montagmorgen auf Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Heute wird die Fahrt ins Ruhrgebiet mal wieder zu einer Herausforderung, zumindest mit der Bahn. Die Bahn baut mal wieder, wie schon in den vergangenen Wochen, an einem Sonntag auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet.

Die Züge fahren nicht zum Hauptbahnhof Essen. Sie nehmen eine Umleitung über Altenessen. Dort heißt es auch für alle, die zum Essener Hauptbahnhof wollen, dass sie in eine Straßenbahn oder U-Bahn umsteigen müssen. So sind Bahnfahrer zum Beispiel von und nach Bösesell eine viertel Stunde länger unterwegs als üblich. Morgen früh zum Berufsverkehr soll alles wieder normal laufen. Die Ersatzfahrpläne für die Bahnstrecke Münster - Dülmen - Ruhrgebiet finden Sie HIER.