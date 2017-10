Bahn-Probleme während der Herbstferien

Schüler im Kreis Coesfeld schlafen heute ordentlich aus. Sie sind in die Herbstferien gestartet. Einige Familien nutzen das nochmal aus, um Urlaub zu machen. Für einige startet der Urlaub heute aber mit einer Hiobsbotschaft. Unterwegs zum Flughafen nach Düsseldorf mit der Bahn brauchen Sie viel Geduld. Die Bahn baut auf der Strecke "Münster - Dülmen - Ruhrgebiet" - Züge aus dem Kreis fahren deshalb in den kompletten Herbstferien nicht durch Düsseldorf! Sie müssen in Duisburg umsteigen. Auch auf der Strecke "Enschede - Lüdinghausen - Dortmund" gibt es Probleme. Zwischen Bork und Lünen fahren Busse statt Züge - ebenfalls wegen einer Baustelle.