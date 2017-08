Bahnfahrer aus Lutum müssen mit dem Taxi nach Hause

Bahnfahrer aus Lutum kommen heute Nachmittag nur mit dem Taxi nach Hause! Die Ersatz-Busse auf der Strecke "Coesfeld - Billerbeck - Münster" können wegen einer Baustelle nicht am Lutumer Bahnhof halten. Bis heute Nachmittag arbeitete die Bahn an einer Lösung. Jetzt stehen für Sie am Coesfelder und am Billerbecker Bahnhof Taxen bereit. An den beiden Bahnhöfen weisen Plakate und Lautsprecherdurchsagen Sie darauf hin. Im Taxi müssen Sie dann ein Formular unterschreiben, damit die Bahn die Kosten übernimmt. Und aus Lutum nehmen die Taxen Sie dann wieder zu den beiden Bahnhöfen mit. Das Problem begleitet Sie auch noch in den kommenden Tagen. Erst am kommenden Montag sollen Bahnfahrer aus Lutum wieder problemlos mit der Baumberge-Bahn unterwegs sein. Die Nummer für das Taxi-Unternehmen finden Sie hier:



Taxi-Rufnummer: Erdals Taxi (02541-2727)