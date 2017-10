Bahnhofsärger geht weiter

Viele von Ihnen fahren heute Morgen wieder mit dem Zug zur Arbeit oder zur Schule: Auf geht es mal wieder durch die schäbigen Bahnhöfe im Kreis. Darüber regen Sie sich täglich auf. Erst jetzt wieder in Coesfeld, hier ist mal wieder ein Aufzug kaputt gewesen. Vandalen sind oft Schuld. Jetz hat die Bahn gesagt, Bahnhöfe mit Viedeo-Kameras ausstatten zu wollen. Nur uns acht die Bahn leider keine großen Hoffnungen. Die Bahn entscheidet nicht allein, welcher Bahnhof Kameras bekommt. Das tut sie mit der Bundespolizei. Noch ist nicht klar, ob der Coesfelder Bahnhof Kameras bekommt - in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr.

Bahnfahrer in Dülmen fordern ja schon lange Kameras. Was sich, bzw ob sich etwas in Dülmen tut, soll eine Ordnungspartnerschaft aus Bahn, Polizei und Stadt Dülmen entscheiden. Ein erstes Treffen im September war geplatzt. Die Bahn hofft, dass es innerhalb der kommenden zwei Wochen klappt. Am Dülmener Bahnhof ist schon wieder eine Scheibe kaputt - zum 15. Mal in diesem Jahr. Auch die provisorische Folie über dem Loch in der Scheibe haben Vandalen abgerissen. Außerdem leuchten nur noch wenige Lampen im Bahnhofstunnel.