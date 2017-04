Banken in Bösensell schließen

Noch gehen die meisten Bösenseller in Richtung St. Johannis Kirche, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Hier sind die Filialen der Volkbank Münster und der Sparkasse Westmünsterland. Seit heute steht fest: Anfang Juli machen beide Filialen dicht. Die Banken reagieren damit auf das veränderte Verhalten der Kunden. Viele gehen nicht mehr in die Filialen, um Geld abzuheben oder zu überweisen. Sie erledigen ihre Bankgeschäfte immer häufiger im Internet. Für die Banken rechnet es sich daher nicht, Mitarbeiter an den Standorten zu beschäftigen. Sie schließen sich stattdessen zusammen und stellen einen Geldautomaten und einen für Überweisungen am Edeka-Markt in Bösensell auf. Für aufwendigere Beratungen, zum Beispiel zu Baufinanzierungen, müssen Kunden nach Senden oder Münster fahren. Oder: Die Bankberater kommen zu ihnen nach Hause. Zum gleichen Zeitpunkt schließen ebenfalls die Filialen der Volksbank und der Sparkasse in Vinnum – hier gibt es dann ebenfalls nur noch Automaten.