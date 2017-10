Bau der Fahrradstraße in Billerbeck Ende Oktober

Fahrradfahrer im Kreis Coesfeld nutzen die sonnigen Herbsttage für größere Ausflüge. Ist es schön, dann ist in Billerbeck am Bahnradweg wieder die sprichwörtliche Hölle los. Und bald gibt es noch mehr für die Radler: Ende Oktober beginnt die Stadt mit dem Bau einer Fahrradstraße. Der Termin steht heute fest. Fahrradfahrer sind auf einer besonders gut ausgebauten Fahrradstraße besonders sicher unterwegs. Die Arbeiter beginnen mit dem ersten Teilstück in Richtung Lutum vom Bahnradweg Richtung Coesfeld. Zwei Monate sind eingeplant und spielt das Wetter mit, ist der Abschnitt um Weihnachten fertig. Das andere Teilstück in Richtung Darfeld durch die sogenannte Ewigkeit nehmen Arbeiter im Februar in Angriff. Hier dauern die Arbeitern voraussichtlich drei Monate. Die Fahrradstraße verläuft über Wirtschaftswege. Die Arbeiter schauen sich an, wie gut sie erhalten sind. Danach entscheiden sie über einen Neubau oder sie bessern das ganze aus. Fahrradfahrer haben hier absoluten Vorrang. Anwohner und Landwirte müssen mit ihren Autos und Fahrzeugen Rücksicht nehmen.