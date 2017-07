Bau des Fahrradkäfigs am Bahnhof in Appelhülsen im September

Viele Fahrradfahrer fragen regelmäßig bei der Gemeinde Nottuln nach, wie lange es denn noch mit den zusätzlichen Parkplätzen im abschließbaren Fahrradkäfig am Bahnhof in Appelhülsen dauert. Heute Vormittag gibt es die gute Nachricht aus dem Rathaus: Anfang September rückt eine Baufirma an. Bislang gibt es knapp über 40 diebstahlsichere Fahrradparkplätze. Geht es nach der Nachfrage, ist das viel zu wenig. Künftig sollen es doppelt so viele sein. Immer wieder sind Fahrrad-Diebe an Bahnhöfen im Kreis unterwegs, zuletzt in Dülmen. Deshalb schließen viele Bahnreisende ihr Fahrrad lieber ein, als bei der Rückkehr eine böse Überraschung zu erleben.