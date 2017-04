Bau des neuen Spielplatzes am Wido in Hiddingsel im Mai

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld strengen sich an junge Familien zu uns zu locken und sie hier zu halten. Sie sind als Jungbrunnen vor allem für die Zukunft kleinerer Orte wichtig. In Hiddingsel steht jetzt der Zeitplan für einen neuen Spielplatz am Wido. In der Nachbarschaft des Sportvereins Vorwärts Hiddingsel leben viele Familien. Pünktlich zur wärmeren Jahreszeit sollen sie den neuen Spielplatz als Anlaufpunkt haben. Geht alles glatt, starten die Arbeiten in gut einem Monat. Ein Spielturm zum Klettern ist geplant und eine große Schaukel. Bei einem Treffen hatten sich das Eltern und Kinder gewünscht. Eine Firma legt den Spielplatz an und baut die Geräte auf. Beim Zaun um den Spielplatz herum - ist dann ehrenamtlicher Einsatz gefragt. Nachbarn stellen ihn auf. Hilfe bekommen sie dabei vom städtischen Bauhof.