Bau für das IGZ in Dülmen soll Anfang November durchstarten

Anfang November soll der Bau des Groß-Projekts um das "Haus für Alle" in der Dülmener Innenstadt starten. Heute endet die Frist für Firmen, die den Bau übernehmen wollen. Die Stadt sichtet die Angebote in den kommenden Wochen. Das ist eine Menge, denn es sind Firmen für verschiedenste Arbeiten nötig. Es ist bereits der zweite Anlauf. In einer ersten Runde waren Firmen zu teuer. Um die Wartezeit zu überbrücken, startet Anfang September "Ein Raum für alle". In den Räumen des Anna Katharinenstifts bekommen Sie einen Vorgeschmack auf das künftige "Haus für alle". Ältere und jüngere Menschen treffen sich hier.