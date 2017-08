Bau für Lokschuppen-Projekt in Coesfeld im Herbst

Jugendliche im Kreis sollen neue Treffpunkte bekommen, in Coesfeld plant die Stadt das Gelände rund um das Jugenhaus Stellwerk umzubauen. Jetzt steht der grobe Zeitplan für das Projekt Lokschuppen. Eine wichtige Hürde ist genommen: Der Kampfmittelräumdienst hat Blindgänger-Suche auf dem Bahnhofsgelände erfolgreich abgeschlossen. Nun könnte der Bau starten, denn die Pläne stehen bereits und nötiges Geld für den Bau ist da. Aktuell läuft aber noch die Firmensuche! Mehrere Baufirmen sind nötig: Eine soll die Halle bauen, eine andere soll eine Multisportanlage neben der Halle anlegen und wieder eine andere soll sich um einen Sport-Parcours kümmern, also einem Rundlauf mit einzelnen Stationen. Sind passende Angebote dabei, sollen die Bauarbeiten im Herbst starten! Im Frühjahr soll alles fertig sein. In den Lokschuppen soll künftig der Bulli des Jugendhauses unterkommen und ein Kiosk einziehen.