Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte in Darup im Juli

In Darup entstehen ab dem kommenden Monat neue Unterkünfte für Flüchtlinge. Die Gemeinde hat heute den Fahrplan dazu vorgestellt. Die Firmen-Suche für die neuen Häuser in der Nähe des Friedhofes ist in vollem Gange. Wie schnell die neuen Häuser belegt sind, ist noch offen. Vor Ostern waren noch über 40 Flüchtlinge in die Gemeinde gekommen, zur Zeit ist es ruhig. Die Gemeinde rechnet aber damit, dass das Land ihr neue Flüchtlinge schickt. Deshalb ist der Bau der neuen Unterkünfte nötig. Neben den Häusern ist ein Gemeinschaftshaus geplant, hier sollen die Menschen Sprachkurse bekommen. Bis Jahresende soll alles fertig sein.