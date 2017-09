Bauantrag für erweiterte Feuerwache in Lüdinghausen in diesem Jahr

Damit die Lüdinghauser Feuerwehr wieder Mitglieder aufnehmen kann, plant die Stadt die Wache zu erweitern. Hier herrscht Platznot. Neue Mitarbeiter sind extrem wichtig, denn langfristig stehen bei Einsätzen tagsüber immer weniger Feuerwehrleute parat. Durch weite Wege zur Arbeit sind viele Mitglieder der Feuerwehr einfach nicht da. Im vergangenen Jahr zählte die Lüdinghauser Feuerwehr über 100 aktive Mitglieder, davon wohnen und arbeiten aber nur etwas über 30 in der Nähe. Um neue Mitglieder zu werben ist es wichtig, genug Platz zu haben. Das Problem: Es gibt zu wenig Spinde. Außerdem ist es dringend nötig Räume zu schaffen, in denen sich Feuerwehrleute nach Einsätzen umfassend reinigen. Das ist nötig um mögliche Schadstoffe nicht weiter zu schleppen. Zwei Container an der Wache federn den Engpass zur Zeit ab. Das soll aber keine Dauerlösung sein, sagt die Stadt. Noch in diesem Jahr will sie den Bauantrag stellen und im Laufe des kommenden Jahres soll der Anbau fertig sein. Die Stadt plante eigentlich die Wache im hinteren Teil zu erweitern - dafür fehlte aber das "Ja" der Nachbarn. Jetzt plant die Stadt den Eingangsbereich zu erweitern und um ein Geschoss aufzustocken.