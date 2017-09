Bauantrag für neue Sporthalle in Nordkirchen ist raus...

Wo Gesamtschüler in Nordkirchen jetzt noch Basketball spielen, soll künftig eine neue Sporthalle entstehen. Darauf warten Sportler schon dringend, sie hoffen auf einen zügigen Baugebeginn. Und der ist mit viel Glück noch in diesem Jahr. Die Gemeinde hat heute die nächsten Schritte vorgestellt.

Das Fundament des Basketballfeldes ist schon überprüft, das klappt mit der neuen Halle. Der ganze formale Kram muss jetzt nur noch schnell über die Bühne gehen. Ganz frisch hat die Gemeinde jetzt den Bauantrag gestellt. Am Donnerstag in einer Woche berät der zuständige Ausschuss über letzte formale Sachen. Dann geht das ganze zum Kreis, der das Projekt genehmigen muss. Alle hoffen, dass es im Spätherbst noch mit dem Baustart klappt. Wie sieht die Halle aus? Sie soll schlicht sein und sich an die bestehende Sporthalle der Gesamtschule angliedern. Im Laufe des kommenden Jahres soll die neue Halle stehen.