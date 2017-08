Bauarbeiten an Steverbücke in Senden beginnen Morgen

Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld genießen den Sommer-Endspurt noch einmal ganz intensiv, bevor es übermorgen wieder mit der Schule losgeht... Realschüler in Senden müssen einen kleinen Umweg gehen, der Weg über die Steverbrücke ist versperrt. Die alte Brücke ist seit einigen Wochen verschwunden. Heute hat die Gemeinde den weiteren Fahrplan vorgestellt. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes haben grünes Licht für die Bauarbeiten gegeben. Morgen geht es los. Ein Schwertransporter bringt in den kommenden Wochen die Stahl-Elemente für die Brücke. Ende September, spätestens Anfang Oktober plant die Gemeinde die Brücke wieder freizugeben. Solange müssen Realschüler über die Steverbrücken am Busbahnhof oder am Gymnasium.