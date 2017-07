Bauarbeiten auf Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Die Bahn erneuert mehrere Kilometer Schienen auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet. Heute hat sie den weiteren Baustellenplan vorgestellt. Am Sonntag fahren zwischen Bösensell und Münster Busse statt Züge. Danach steht noch einmal eine längere Bauphase an. Nächste Woche fahren von Freitag bis Montag-Früh Ersatzbusse und zwar zwischen Appelhülsen und Münster. Die Busse sind deutlich länger unterwegs als die Züge. Schauen Sie deshalb unbedingt vorher in die Ersatzfahrpläne. Sie finden sie HIER