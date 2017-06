Bauarbeiten auf der Landstraße von Coesfeld nach Gescher stehen an

Künftig ist die stark befahrene Landstraße zwischen Coesfeld und Gescher enger. Ein Geh- und Radweg entsteht. Heute in einer Woche starten die Arbeiten. Der Landesbetrieb teilt die Landstraße neu auf. Er hat die Pläne jetzt im Einzelnen vorgestellt. Los geht es in Höhe der Kreuzung mit der B 525 am Ortsausgang von Coesfeld bis zum Industriepark Nord-Westfalen. Die Straße ist hier, wenn alles mal fertig ist, deutlich enger. Das schafft Platz für den Fahrradweg. Und weil die Fahrbahn der Straße kaputt ist, holt der Landesbetrieb hier zu einem Rundumschlag aus und repariert hier alles gleich mit. Auf dem Weg nach Gescher haben Sie erstmal freie Fahrt – von Gescher zurück nach Coesfeld fahren Sie einen Umweg am alten Kalkwerk vorbei.