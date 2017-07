Bauarbeiten für hindernisfreien Ortskern in Nottuln starten

Im Nottulner Ortskern schlängeln Sie sich bis November um eine Baustelle herum. Heute starten die ersten Arbeiten für einen hindernisfreien Ortskern. Ein Teil der Straße "Kirchplatz" ist gesperrt. Sie parken vorübergehend auf einem Ersatzparkplatz an der Kirche auf dem Stiftsplatz. Ältere Menschen oder auch Familien mit Kinderwagen sollen künftig bequemer durch den Ortskern kommen. Deshalb gleichen Arbeiter Gehwege und Straße in der Höhe an. Dadurch verschwinden Bordsteinkanten. Glatte Streifen im huckeligen Kopfsteinpflaster dienen künftig als hindernisfreie Überwege. Wichtig! Die Geschäfte im Ortskern bleiben während der Arbeiten erreichbar.