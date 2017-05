Bauarbeiten in Havixbeck - Altenberger Straße bekommt Baustellenampel

Havixbecker müssen heute auf dem Weg zur Arbeit etwas mehr Zeit einplanen. Der Grund ist eine ca 500 Meter lange Baustelle auf der Altenberger Straße. Zwischen dem Kreisel Dionysiusstraße und dem Ortsausgang bekommt die Straße eine neue Fahrbahndecke. Für Autofahrer heißt das, sie müssen gegebenenfalls an einer Baustellenampel warten. Der Verkehr wird abwechselnd Richtung Havixbeck und dem Ortsausgang an der Baustelle vorbeigeleitet. Radfahrer und Fußgänger können die Altenberger Straße in der Baustelle wie gewohnt ganz normal nutzen. Bis Mittwoch sind die Bauarbeiter im Einsatz, dann soll die Fahrbahndecke fertig sein.