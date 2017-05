Bauarbeiten in Lette - Grundschule nur über Bahnhofsallee erreichbar

In Lette beginnt heute der Umbau der Straße "Am Haus Lette". Die Straße ist zwischen Bruchstraße und der Einfahrt zur Grundschule gesperrt. Sie erreichen die Schule nur über die Bahnhofsallee. Der Umbau soll die Straße "Am Haus Lette" sicherer machen. Es entsteht unter anderem ein neuer Geh- und Radweg. Außerdem sollen Engstellen und Verkehrsinseln Autofahrer ausbremsen.