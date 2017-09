Bauarbeiten in Osterwicker Pfarrkirche auf den Zielgeraden

Groß, alt und angelaufen stehen viele Kirchen im Kreis Coesfeld seit Jahrzehnten in den Ortskernen. Die Pfarrkirche St Fabian und Sebastian in Osterwick ist dagegen nach einer Auffrischungskur mit modernster Technik ausgestattet. Die Umbau-Arbeiten gehen heute in den Endspurt. Sie erkennen Ihre Kirche kaum wieder. Moderne Lampen hängen an der Decke und heute schließen Elektriker die neue Lautsprecheranlage an. Sie sind computergesteuert - mit feiner Technik, damit vor jedem Gottesdienst die Lautstärke passend eingestellt ist. Ansonsten gibt es wieder einen Mittelgang in der Kirche. Durch Ihn kommen Sie jetzt zu den Bänken, das war in den vergangenen 50 Jahren anders. Probleme gibt es aber noch bei der Orgel. Arbeiter müssen hier nochmal ran. Sie müssen sie reinigen, sie an einigen Ecken reparieren und sie müssen sie nachstimmen, damit einige Pfeiffen nicht weiterhin völlig schiefe Töne von sich geben. Im November soll die Orgel dann auch fertig sein. Zur Wiedereröffnung am kommenden Sonntag hat die Gemeinde Ersatz besorgt. Eine kleine, mobile Orgel soll die Job der Großen solange übernehmen.