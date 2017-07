Bauarbeiten in vielen Schulen im Kreis Coesfeld

Während Sie sich auf den Weg zur Arbeit machen, bleiben Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld liegen. Jetzt in den Sommerferien ist es in den meisten Schulen im Kreis Coesfeld aber trotzdem nicht ruhig. Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld nutzen die Ferien für Reparaturen und Umbauarbeiten. In der Gesamtschule in Havixbeck bauen Arbeiter LED-Leuchten und Bewegungsmelder in einem Flur ein. Das soll künftig Strom sparen. Decken und Wände bekommen einen neuen Anstrich. Außerdem teilen Handwerker einen neuen Raum ab für kleinere Lerngruppen. In der Grundschule Davensberg passiert das in gleich mehreren Räumen. Und Bauarbeiter tauschen in einem Abwasch noch alte Fenster aus, ein Sonnenschutz kommt auch noch dazu. In Senden sind Handwerker unter anderem in der Bonhoeffer-Grundschule am Werk. Sie bauen für ein hörbehindertes Kind um. Die Akustik soll sich verbessern und ein neuer Belag kommt auf den Boden.