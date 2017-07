Bauarbeiten Klosterstraße Lüdinghausen

In Lüdinghausen fahren Sie Umwege rund um die Klosterstraße. Sie ist wegen Bauarbeiten zwischen den Straßen "Hinterm Hagen" und der Münster Straße bis zum Ende der Sommerferien gesperrt. Heute Vormittag stellt der Kreis vor, was hier entsteht. Besucher und Lüdinghauser sollen künftig einfacher zwischen der Burg Vischering und der Innenstadt hin und her laufen. Die Stadt gestaltet den Bereich zwischen Burg und Innenstadt um. Der Kreis krempelt die Burg Vischering mit dem Museum um. Die Klosterstraße bildet die Schnittstelle zwischen den beiden Projekten. An drei Stellen entstehen auf der Straße farblich abgesetzte Übergänge. Einer ist am Hauptzugang zur Burg, ein weiterer entsteht mit einer neuen Brücke über die Außengräfte der Burg und der dritte an der schon vorhandenen Brücke über die Stever. Den Bereich gestaltet der Kreis unter anderem mit Sitzbänken neu. Und wenn die Arbeiter schon einmal da sind bessern sie auch noch gleich Altersschäden in der Fahrbahn aus und bereiten Glasfaseranschlüsse für die Burg Vischering und benachbarte Wohngebiete vor.