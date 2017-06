Baubeginn für neue Lärmschutzwand in Dülmen

Anwohner des Kapellenwegs in Dülmen sollen vor dem Lärm der benachbarten Güterzugstrecke geschützt sein. In dieser Woche beginnen vorbereitende Arbeiten für eine Lärmschutzwand. Sie beginnt auf Höhe des Barbarahauses und endet an der Eisenbahnbrücke über die Lüdinghauser Straße. Geh- undRadweg in dem Bereich sind voraussichtlich bis Ende Juli gesperrt. Radler fahren einen Bogen über die Bischof-Kaiser-Straße. Autofahrer müssen sich während der Sommerferien auf Umwege einstellen. Dann ist die Lüdinghauser Straße tageweise für die Arbeiten gesperrt. Ende November soll die Lärmschutzwand fertig sein.