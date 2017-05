Bauchtritt gegen Rettungssanitäter

Rettungskräfte helfen bei Notfällen. Statt Dankbarkeit ernten sie allerdings immer häufiger böse Worte oder sogar Schläge. Im Kreis Coesfeld ermittelt die Polizei gerade nach einem solchen Fall in Appelhülsen. Hier hatte ein Rettungswagen einen jungen Mann am Mai-Feiertag bewusstlos eingesammelt. Der 19-jährige hatte sich mit Alkohol völlig abgeschossen. Auf dem Weg ins Krankenhaus kam der junge Mann wieder zu sich. Er spuckte, versuchte zu beißen und trat um sich. Dabei traf er einen Rettungsassistenten in den Bauch. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.