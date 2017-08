Baugrundstücke für Coesfeld jetzt aktuell im Internet einsehen

Freie Baugrundstücke im Kreis Coesfeld sind begehrt. In Coesfeld macht es Ihnen die Stadt jetzt leichter auf dem Laufenden zu sein, wo es gerade freie Grundstücke gibt. Sie hat eine neue Internetseite freigeschaltet. Darauf sehen Sie, wo was zu haben ist. Aktuell zum Beispiel im Bereich Hengte, im Baugebiet "Neumühle" und an der Baurat-Wolters-Straße. Häuslebauer können sich außerdem für einen Newsletter anmelden und sich die neuen Grundstücksangebote der Stadt per E-Mail schicken lassen. Infos zu dem neuen Service finden Sie HIER