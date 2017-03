"Baum des Jahres" in Coesfeld gepflanzt

Im Kreis Coesfeld freuen wir uns über die Blütenpracht im Frühling. In Coesfeld hingegen freuen sich einige über einen noch recht unscheinbaren Baum. Die Stadt hat heute gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald den "Baum des Jahres" gepflanzt. Es ist eine Fichte. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Wälder nach dem Zweiten Weltkrieg schnell wieder erholt hätten, sagt Thomas Rövekamp von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Außerdem ist sie heute wichtiger Bestandteil im Baugewerbe - Dachstühle sind meist auf Fichtenholz. Laura Bäumer von der Waldjugend freut sich über die besondere Ehre. Die Aktion erinnere daran, wie wichtig es ist, den Wald zu schützen. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Umweltgifte unterwegs sind.

Die Fichte steht in Coesfeld an der Eleonore-Pollmeyer-Straße. Hier pflanzt die Stadt jedes Jahr den Baum des Jahres.