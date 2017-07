Baumklettermeisterschaften in Buldern

Das ist mal etwas aussergewöhnliches, was Sie in gut einem Monat in Buldern zu sehen bekommen: Die NRW-Baumklettermeisterschaften finden hier statt! Wie das ganze ablaufen soll, haben sie heute vorgestellt. Professionelle Baumkletterer aus ganz Deutschland kommen Ende August in den Schlosspark. Im Wettkampf spielen sie nach, was ihr täglicher Job ist. Zum beispiel tote Äste aus Baumkronen schneiden ohne dabei gesunde Äste zu beschädigen. In einer anderen Aufgabe geht es darum einen Menschen aus der Baumkrone zu retten, falls sich mal ein Kollege verletzt und Hilfe braucht.