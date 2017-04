Baupläne der Ernstings Family Kita in Lette konkreter

Das Textil-Unternehmen Ernstings Family in Coesfeld bekommt eine neue betriebseigene Kita - das steht schon länger fest, seit heute sind die Pläne aber konkreter. Das Unternehmen hatte einen Architektur-Wettbewerb an der Fachhochschule Münster ausgeschrieben. Die Gewinnerin steht jetzt fest - es ist Studentin Luisa Matz. Ihr Konzept hat am meisten überzeugt. Unter anderem gibt es zwischen den Räumen zwei große Innenhöfe. Hier sollen die Kinder künftig toben. Baustart ist voraussichtlich noch im Herbst diesen Jahres. Die neue Kita war nötig, da immer mehr Mitarbeiter Kinder bekommen.