Baustart für moderne Kläranlage in Lüdinghausen im Frühjahr

Es ist für uns selbstverständlich, schmutziges Wasser vom Putzen oder vom Abwasch den Ausguss herunterzuspülen. Kläranlagen reinigen das Wasser aufwändig. In Lüdinghausen soll die Anlage in der Bauerschaft Ermen künftig energiesparender arbeiten. Planer haben jetzt den aktuellen Stand vorgestellt. Eigentlich wollte der Lippeverband in diesem Sommer mit dem millionenschweren Umbau starten. Jetzt steht aber fest: Erst im kommenden Frühjahr geht´s los. Die Vorbereitungen ziehen sich hin. Der Lippeverband plant unter anderem ein Blockheizkraftwerk. Es soll die Faulgase der Anlage nutzen, um Strom und Wärme zu erzeugen. Geplant ist, dass sie übernächstes Jahr in Betrieb gehen. Zunächst sollen modernere Becken entstehen, in denen Bakterien den Schmutz auffressen. Rührwerke sorgen dafür, dass Luft und Bakterien gleichmäßig verteilt sind. Diese Rührwerke erneuert der Lippeverband. Sie laufen sparsamer, also verbrauchen weniger Energie.