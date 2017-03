Baustartschuss für Umbau der Olfener Wieschhof-Grundschule

Die Schüler im Kreis Coesfeld freuen sich schon: lang ists nicht mehr hin bis zu den Osterferien! Und während es in den meisten Schulen dann für zwei Wochen ganz ruhig wird, sieht das in der Wieschhof-Grundschule in Olfen ganz anders aus. Dann übernehmen dann Bauarbeiter die Schule. Heute ist der Startschuss für umfangreiche Arbeiten an der Grundschule gefallen. Sie soll für mehrere Millionenen Euro fast komplett umgebaut werden. Hinter der Schule steht schon ein Kran. Bauarbeiter haben die Zugangsstraße für die großen Baufahrzeuge angelegt. Ganz wichtig: alles passiert im hinteren Bereich der Schule - also von der Alten Fahrt aus. Denn vorne, da sollen sich Baustellenfahrzeuge mit dem Schulbusverkehr und den vielen Kindern nicht in die Quere kommen. Rund um die Turnhalle und den Mehrzweckraum steht schon ein Bauzaun. Der Mehrzweckraum kommt komplett weg. Arbeiter reißen ihn in den Ferien ab. Die Turnhalle bekommt ein neues Gesicht - von außen kommt Klinker an die Wand - außerdem wird sie besser gedämmt. Innen entstehen neue Toilettenanlagen und Duschen. Gleichzeitig stellen Arbeiter am bisherigen Fahrradständer drei Container auf und verbinden sie miteinander. Hier sollen nach den Osterferien übergangsweise zwei Klassen unterkommen. Allerdings nur bis zu den Sommerferien. Dann ist der Bauabschnitt komplett - und es geht in anderen Teilen der Schule weiter. Insgesamt müssen sich Eltern und Schüler auf anderthalb Jahre Baustelle einrichten.