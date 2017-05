Baustelle auf B 58 bei Lüdinghausen sorgt weiter für Ärger

Viele Anwohner rund um die Baustelle auf der B58 zwischen Seppenrade und Lüdinghausen sind genervt. Um lange Umwege zu vermeiden, kürzen viele Auto- und Lastwagenfahrer über verbotene Schleichwege ab. Die Polizei will dem jetzt einen Riegel vorschieben. Sie hat sich nochmal angeschaut, wie viele Autos und Lastwagen sich verbotenerweise durch die Bauerschaften und am Kanal entlang schlängeln. Es sind immer noch zu viele, trotz Kontrollen. Wie eine Lösung aussehen könnte, will die Polizei jetzt zügig mit dem Landesbetrieb Straßen besprechen. Sie will unter anderem diskutieren, ob sich nicht eine andere offizielle Umleitung ausschildern lässt. Damit hätten Anwohner ihre Ruhe und die Umwege für die Autofahrer wären nicht so lang wie jetzt. Die Baustelle bleibt noch bis Ende des Monats erhalten.