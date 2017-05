Baustelle auf B 58 bei Seppernrade bleibt bis Freitag

Heute morgen fahren Sie wieder lange, nervige Umwege an der Dauerbaustelle in Seppenrade auf der B 58. Eigentlich sollten die Arbeiten heute abgeschlossen sein. Bei der Baufirma habe sich aber etwas verzögert, hat der Landesbetrieb gesagt. Deshalb fahren Sie bis Ende der Woche noch Umwege. Nach dem aktuellen Zeitplan soll die Baustelle bei Seppenrade im Laufe des Freitag Vormittag wieder frei sein. Heute sind Straßenarbeiter noch mit Asphaltarbeiten beschäftigt. Auch der Radweg ist noch nicht fertig. An den wollen die Arbeiter in der kommenden Woche noch mal ran. Dafür soll aber nichts gesperrt sein.